Het weer: Droge periode in aantocht, weekend met temperaturen tot 20 graden

Afgelopen nacht heeft het op veel plaatsen geregend. Dat regengebied trekt vanochtend via het oosten naar Duitsland. Vanuit het westen wordt het in de loop van de ochtend droog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 14 tot 17 graden bij een frisse westenwind, windkracht 3 tot 5. In de loop van de dag neemt de wind in kracht af.



Morgen blijft het bijna overal droog. Wel zijn er veel wolken. Hier en daar komt de zon tevoorschijn en wordt het in de middag 19 of 20 graden. In de middag is het bewolkt en ligt de temperatuur rond 17 graden.



In het weekeinde wordt het in de middag warmer. Zaterdag hangt er een groot deel van de dag lage bewolking. Vooral op zondag schijnt de zon geregeld en loopt de maximumtemperatuur uiteen van 20 graden in het noorden tot 22 in het zuiden van het land.