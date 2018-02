Het weer: Donderdag koud en zonnig, met een gure oostenwind

Donderdag begint de dag met lichte tot matige vorst; pas in de tweede helft van de ochtend komt de temperatuur boven het vriespunt uit. Donderdagmiddag schommelt het kwik rond een graad of 5. De zon schijnt de hele dag uitbundig. Alleen in het noorden zijn later op de dag meer wolken te bespeuren. De noordoostenwind neemt toe naar matig, kracht 3 of 4. Later donderdagavond duikt de temperatuur weer onder het vriespunt.



Donderdagnacht en vrijdag vroeg vriest het 2 tot 5 graden. Vrijdag is het noorden van het land gevoelig voor wolkenvelden. Op de meeste plaatsen blijft de zon het weerbeeld domineren. Er waait een schrale oostenwind en daardoor voelt het kouder aan dan de 3 of 4 graden die de thermometers in de middag maximaal aangeven.



In het weekend wordt het nog kouder.