Het weer: dit lijkt op een nazomer

Morgen begint de astronomische herfst. Om 22.02 uur staat de zon loodrecht boven de evenaar en zijn dag en nacht even lang.



De herfst laat zich bij aanvang van haar rustige kant zien. De zon is vrijdag nog een beetje aarzelend aanwezig. In het westen kan zelfs een enkele bui vallen.



In het weekeinde breekt de zon goed door en lijkt het zelfs een beetje te nazomeren. Met maxima die in het noorden uitkomen op 18 of 19 graden en in het zuiden oplopen tot 21 graden, is het zeer aangenaam. Ook staat er weinig wind.



Na het weekeinde houdt het rustige weer aan. De wind zoekt een oostelijke richting op en de kans op neerslag blijft klein. Soms trekken wolkenvelden over, maar er is voldoende ruimte voor de zon. Mogelijk wordt het nog iets warmer.