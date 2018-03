Het weer: de zon breekt door en de kou verdwijnt

De sneeuw en gladheid verdwijnen in de loop van de ochtend, want de zon breekt al snel op veel plaatsen door. Vanmiddag zijn de winterse perikelen verdwenen. De temperatuur ligt tussen de 5 graden in het noorden tot 8 in Zeeland. De wind komt uit het noorden en waait vaak matig.



Dinsdagavond valt de wind weg en is het eerst vrij helder. Landinwaarts duikt de temperatuur later in de avond en 's nachts 3 of 4 graden onder het vriespunt. Plaatselijk kan mist ontstaan. In het noordwesten neemt tegen de ochtend de bewolking toe en valt er op sommige plekken lichte neerslag.