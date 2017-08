Het weer: de komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog

De woensdag ziet er sowieso goed uit in de weerberekeningen. Er is dan weinig wind en het blijft de hele dag droog, al zal het niet stralend zonnig zijn, want de warme lucht gaat samen met sluierwolken. Een prima weertje voor een dag op het strand of in het zwembad.



De stijging van de temperatuur hebben we te danken aan een hogedrukgebied waarvan het centrum vandaag al boven ons land ligt, dus ook vandaag zal het rustig weer zijn. In de zuidelijke helft van het land kan echter nog wel een lokale bui vallen. In het noorden schijnt de zon het langst. Het wordt 19 tot 22 graden.



Vanaf morgen komt de aanvoer van warme lucht op gang. De warmte stroomt van Frankrijk naar ons land. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 of 25 graden in het zuiden van het land. Na de warme woensdag lijkt de temperatuur weer iets te gaan dalen en stijgt de kans op enkele (onweers)buien.