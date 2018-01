Het weer: de grijzigheid maakt plaats voor steeds meer zon

Morgen is de zon overal te zien. In het zuiden wordt zelfs erg zonnig weer verwacht. De maxima liggen daarbij rond de normale waarde voor deze tijd van het jaar: 3 tot 6 graden. Maandag komt er verandering in ons weerbeeld. In de nacht naar maandag komt het landinwaarts nog tot lichte vorst, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe als een storing nadert. Een lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan gaat ons weerbeeld vanaf dan bepalen voor de rest van de werkweek.



Maandagmiddag is het nog op veel plaatsen droog bij zo'n 7 graden, maar in de avond gaat het vanuit het westen regenen en aan zee stevig waaien. Na maandag krijgen we met flink wat buien te maken. Soms valt er hagel of natte sneeuw.