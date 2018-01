Het weer: de eerste storm van 2018 raast vandaag over Nederland, windstoten tot 120 kilometer per uur

Op de Wadden bestaat grote kans op windkracht 10. Zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur maken het rijden op de Afsluitdijk lastig. Langs de kust stormt het enige tijd met windkracht 9.



Ook verder landinwaarts is het onstuimig en leveren rukwinden overlast op. Daarbij is het weerbeeld deze woensdag sterk veranderlijk. Er vallen vooral in het noorden van het land enkele stevige buien met kans op onweer, in korte tijd is veel regen mogelijk. De zon komt er nu en dan even aan te pas.