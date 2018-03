Het weer: De dooi zet door, het wordt zachter en bewolkt

Donderdag staat er meer wind uit het zuidwesten. Ook valt er vooral in de ochtend van tijd tot tijd regen of motregen. Later op de dag wordt het vanuit het westen vaker droog. Het wordt in de middag opnieuw maximaal 9 graden.



Vrijdag blijft het mogelijk tot de avond droog. In het weekend is het weer wisselend, met enige tijd regen. De temperatuur gaat echter omhoog naar 13 of 14 graden.