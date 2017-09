Het weer: dag begint met regen, later op de dag breekt de zon door

Naast grijs en nat blijft het ook koel; het wordt niet warmer dan 17 graden

Morgen is het overwegend droog, met hier en daar een bui. De zon schijnt af en toe en het wordt 18 tot 20 graden. De westelijke wind is matig. Later op de dag zien we de buienkansen stijgen.



Vrijdag wordt het pas echt nat. In de nacht en ochtend trekt een regenzone over ons land. In de loop van de dag volgt een nieuw regengebied, wat vooral in het noorden leidt tot een flinke plons. Daar valt de meeste regen, plaatselijk mogelijk meer dan 20 millimeter. Naast grijs en nat blijft het ook koel; het wordt niet warmer dan 17 graden.



Zaterdag blijft het fris, maar heeft het wolkendek een open structuur. De zon schijnt soms, maar er vallen ook felle buien. Zondag is het minder buiig en misschien een graadje warmer.