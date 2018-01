Het weer: bewolkt met soms wat gespetter

Oceaanlucht betekent vaak ook vochtige lucht. Het zal vaak bewolkt zijn en soms kan er regen of motregen vallen. Opvallender zijn de hoge temperaturen voor de komende dagen. Na woensdag wordt er rond de Azoren een vrij krachtig hogedrukgebied gevormd, waardoor de stroming wat meer van zuidwest naar westnoordwest gaat. De aangevoerde lucht wordt minder mild en de maxima gaan omlaag. Vandaag is het bewolkt en een gebied met neerslag trekt geleidelijk het land uit. Vanmiddag is het meestal bewolkt en nog altijd niet helemaal droog. Het wordt van noordoost naar zuidwest 4 tot plaatselijk 9 graden. Daarbij draait de zuidoostenwind overal naar zuidwest en is meestal matig.



Ook morgen is het bewolkt met soms wat gespetter. Vooral 's middags kan lichte regen of motregen vallen. De maxima liggen daarbij tussen 8 en 10 graden. Daarbij waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het thermisch hoogtepunt bereiken we deze week op woensdag. Aan het weerbeeld verandert weinig, maar met 12 of 13 graden is het wel zeer zacht.