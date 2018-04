Het weer: bewolkt, met af en toe zon en in het zuiden kans op een bui

In het zuiden van het land is er later op de dag ook kans op een bui.



Toch hebben het midden en zuiden van het land duidelijk de betere papieren, met op veel plaatsen droog weer. Vooral in Zeeland en Noord-Brabant is de zon waarschijnlijk van tijd tot tijd te zien. Het wordt 14 of 15 graden aan zee en op plaatsen waar buien overtrekken. In het midden, oosten en zuiden is 16 of 17 graden mogelijk, zeker met wat zonneschijn. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later draait hij naar westelijke richtingen en wordt matig, kracht 3 of 4.