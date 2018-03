Het weer: best aardig lenteweer met temperaturen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar

Dit weekend verloopt tamelijk rustig met overwegend veel bewolking en temperaturen rond de normale waarden voor de tijd van het jaar. Zaterdagochtend vroeg kunnen we op de thermometers 1 tot 4 graden aflezen. Het is eerst bewolkt met plaatselijk mogelijk wat regen of motregen. De wolkenlaag is echter vrij dun en met het oplopen van de temperatuur neemt de kans op een paar zonnestralen toe. Zaterdagmiddag is het met maxima van 9 tot 13 graden, met weinig wind en met hier en daar zonneschijn best aardig lenteweer. Die rustige wind komt eerst uit het zuiden, later op de dag draait hij naar het noordwesten.