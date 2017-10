Het weer: aanvankelijk droog, daarna gaat het regenen

Later in de week weet het hogedrukgebied boven de Azoren positie in te nemen boven Zuid-Europa. De actiefste depressies trekken daardoor over Scandinavië. Nederland komt op de grens te liggen tussen het rustige weer in Zuid-Europa en het onstuimige herfstweer in het noorden.



Vandaag hebben we te maken met een vrij actieve storing. In een groot deel van het land is het aanvankelijk droog, maar vanuit het westen gaat het op veel plaatsen regenen. In de loop van de middag wordt de regen vanuit het noordwesten wat intensiever, maar trekt geleidelijk naar het zuidoosten weg. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien. Het wordt 15 graden aan zee en slechts 12 of 13 graden in de regen in het oosten.