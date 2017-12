Het was weer een gruweljaar en de Betrouwbare Mannetjes zien in hun glazen bol nog geen verbetering

Januari

Oud & Nieuw is relatief rustig verlopen, zo meldt het ANP. Tijdens een demonstratie van een groep bezorgde burgers tegen een eventueel vuurwerkverbod wordt per abuis een deel van het historisch centrum van Dokkum in de as gelegd. In Drunen moet een woonwijk worden ontruimd nadat een verdwaalde vuurpijl in een van de grootste xtc-labs van de buurt is beland. En in Culemborg overlijdt een 73-jarige omstander aan haar brandverwondingen wanneer de plaatselijke jeugd er, zij het relatief rustig, met een ambulance vandoor gaat.



In een emotionele vlog kondigen Enzo Knol en Dee aan nu dan echt een definitieve punt achter hun relatie te zullen zetten, maar nog voor Dee een derde keer om likes heeft kunnen vragen, leggen de twee het weer bij. Wanneer het aantal views tegenvalt, maakt Enzo het in de comments alsnog uit.



Dennis van der Geest maakt indruk in het nieuwe EO-programma De Kloof, waarin BN'ers moeten proberen in gesprek te raken met mensen van buiten de Randstad.



Op de Westbank breekt de Derde Intifada uit.