Het verzorgingstehuis was een uitkomst voor ouderen zonder sociaal netwerk

Er zijn nog tal van misstanden in het gemeentelijk zorgaanbod waardoor ouderen niet de zorg aan huis krijgen die ze nodig hebben. Veel ouderen vereenzamen wegens gebrek aan sociaal netwerk. Ziekenhuizen zien steeds meer ouderen na ongelukjes op de eerste hulp terechtkomen en kampen met volle verpleegzalen door ouderen die niet terug naar huis kunnen, omdat daar ­niemand is die voor ze zorgt.



Vanwege de toenemende vergrijzing, het tekort aan zorgpersoneel en geschikte woonruimten voor ouderen is het te verwachten dat deze trend doorzet. Het is dan nog maar de vraag of ouderen wel voldoende kunnen worden gefaciliteerd in zelfstandig wonen. Mantelzorgers bezwijken nu al onder de zorg voor hun ouders of partner. Het verzorgingshuis dat inmiddels in zijn oude vorm is opgeheven, zal dan nog danig worden gemist.