Het ov staakt: vandaag rijden bijna geen streekbussen en regionale treinen

'In het hele land ligt het busvervoer plat', zegt een woordvoerster van vakbond FNV. Vervoerder Arriva meldt dat in Friesland, Groningen, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Lelystad en Tiel geen bussen rijden. In Groningen en Drenthe staken de bussen van Qbuzz. Van Keolis rijden helemaal geen bussen. In Limburg rijden geen Arriva-treinen, in de rest van het land wel.



In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen wel gewoon. Het rijdend personeel in die steden valt niet onder de cao waarover wordt gestreden. In Rotterdam zullen de buschauffeurs van vervoerbedrijf RET in het centrum gewoon rijden, maar het RET-personeel in omliggende gemeenten als Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel laat verstek gaan.



Reizigers die naar Eindhoven Airport moeten om een vlucht te halen, zijn vanochtend volledig afhankelijk van de taxi. De lijnbus die vakantiegangers normaal gesproken naar het vliegveld rijdt, is in de garage blijven staan. Voor de reizigers is een taxirit naar de luchthaven een duur grapje: de lijnbus doet er op andere dagen bijna een half uur over. Een taxirit van die duur is aan de prijs. En dat terwijl veel vakantiegangers Eindhoven Airport juist kiezen vanwege de spotgoedkope vliegtuigtickets.



Vakbonden CNV en FNV willen met de staking hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij zetten. Ze willen onder meer een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers liepen op niets uit en een gesteld ultimatum verstreek.