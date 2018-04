Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Het mooiste altaarstuk van Nederland is na 450 jaar terug in Alkmaar

Het mooiste altaarstuk van Nederland hoort in Alkmaar. In de Grote Kerk. Weelderig, miljoenen waard, onvervangbaar. En (tragisch, maar dat had zo z'n redenen) verkocht aan de Zweden. Na 450 jaar is het eindelijk terug. (+)



De tijd lijkt rijp voor een nieuw soort AIVD-leider

Met het aftreden van Rob Bertholee aan het einde van dit jaar komt de functie van diensthoofd van de AIVD vacant. De vraag dient zich aan welke eisen gesteld zouden moeten worden aan zijn opvolger, schrijven bijzonder hoogleraar Paul Abels en Merijn Adams. Wordt er weer gekeken naar een 'uniform' of is in de toekomst iemand nodig met meer politiek-bestuurlijke en conceptuele capaciteiten?