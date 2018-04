Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vanavond op televisie

Op een solex gidst bioloog Midas Dekkers ons in De Eilanden (NPO 2, 21.10 uur) over de Waddeneilanden. In aflevering 1 tuft hij over Texel: het is lente en Dekkers inspecteert de nieuwe lammetjes. Ook ontmoet hij de enige vroedvrouw van het eiland. Op BBC 2 begint om 22.00 uur detectiveserie The City and The City, gebaseerd op de gelijknamige fantasyroman van China Miéville. We volgen rechercheur Tyador Borlú, wiens moordonderzoek wordt bemoeilijkt door het bestaan van een mysterieuze parallelstad. Meer tv-tips staan hier.