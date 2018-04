Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vandaag belangrijk

Iedereen raadt het hem af, maar Trump wil weg uit Syrië: 'Ik wil óns land weer opbouwen'

President Trump neemt 'heel snel' een besluit over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië. De president verklaarde dinsdag opnieuw dat hij de militaire operaties in het land wil beëindigen nu Islamitische Staat (IS) veel terrein heeft verloren. Zijn adviseurs en militaire leiders vinden het echter nog veel te vroeg om de eenheden uit Syrië te halen.



Schelden op de koning staat gelijk aan belediging ambtenaar in functie: 4 maanden cel of 4.100 euro boete

Koning Willem-Alexander kan binnenkort zijn gelijke vinden in ambulancebroeders en brandweerlieden. Althans, als een wetsvoorstel over het afschaffen van majesteitsschennis door de Kamer komt. D66-Kamerlid Kees Verhoeven stelt in zijn initiatiefwet voor dat voor het beledigen van de koning dezelfde regels gaan gelden als voor belediging van een ambtenaar in functie.