Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Links verbond Rotterdam klapt uit elkaar: GroenLinks en PvdA zeggen samenwerking met Nida op

GroenLinks en PvdA in Rotterdam hebben maandag de samenwerking met de islamitische partij Nida opgezegd. De partijen vinden dat er geen plaats meer is voor Nida in een verbond met linkse partijen vanwege een omstreden tweet uit 2014 waarin het zionisme gelijk werd gesteld met Islamitische Staat (IS).



Theresa May: Kremlin moet voor woensdag uitleg geven over Russisch zenuwgas in Salisbury - anders volgen represailles

Het Kremlin moet voor woensdag laten weten hoe het kan dat een Russisch zenuwgas is gebruikt bij een moordaanval op een voormalig KGB-agent en diens dochter in Salisbury, ruim een week geleden. Dat ultimatum heeft Theresa May maandag gesteld in het Lagerhuis. Als de Russen niet met een deugdelijke verklaring komen dan gaat Londen ervan uit dat ze een chemische aanval op Brits grondgebied hebben uitgevoerd. Represailles zal de Britse premier woensdag bekend maken.