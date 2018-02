Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Podcast: wat is het geheim van de rubriek Lust & Liefde? Corine Koole legt uit

Haar rubriek is stiekem misschien wel de meest gelezen van de krant. In Lust en liefde schrijft Corine Koole over de liefdesescapades van gewone Nederlanders. Waarom storten al die mensen toch hun hart bij haar? En leert ze er zelf wel eens wat van? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van het Volkskrantgeluid met Laura van der Haar.



Een drogist op beeldscherm: goedkoop en effectief, of levensgevaarlijk?

Wie te veel geneesmiddelen wil kopen, of in een rare combinatie, komt bij de drogist niet ver. Maar bij filialen van Albert Heijn is de drogist vervangen door een beeldscherm. Is dat vragen om moeilijkheden? (+)