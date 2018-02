Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vandaag belangrijk

Nieuw dieptepunt in relatie Nederland en Turkije: ambassadeur officieel teruggetrokken uit Ankara

De relatie tussen Nederland en Turkije heeft maandag een nieuw dieptepunt bereikt. Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije officieel terug nu gesprekken met Ankara over het conflict over een ministersbezoek vorig jaar nog geen oplossing hebben opgeleverd.



Ronald Koeman nieuwe bondscoach Nederlands elftal: is hij een garantie voor succes?

Ronald Koeman was voorbestemd voor het bondscoachschap, al is het maar omdat hij verder alles al heeft gezien en gedaan: gevoetbald voor en trainer geweest bij Ajax, PSV en Feyenoord. Gevoetbald in Oranje. Dinsdag benoemt de KNVB hem tot bondscoach.