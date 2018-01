Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Morgen in de krant

De rat rukt op en hij is niet van plan snel te verdwijnen. 'Die beestjes vinden ons leuk, zijn graag bij ons'

Steeds meer steden melden een rattenplaag. Hoewel cijfers ontbreken, heeft het er alle schijn van het dier in steeds grotere getale tot ons komt. En niets helpt. Een rattenvanger van Hamelen misschien? Gif is taboe, dus wordt ingezet op communicatie. (+)



Vrouwelijke politiek leiders worden benadeeld door de manier waarop kranten over ze schrijven, blijkt uit dit onderzoek

Een vrouw in de politiek krijgt in de pers vragen over haar thuissituatie. Of ze over leiderskwaliteiten beschikt, heeft in kranten vaak geen prioriteit. (+)