Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Het sneeuwt in de Sahara - dat is uitzonderlijk, maar niet extreem

Sleeën vanaf een zandduin, een sneeuwpop maken in de Sahara. De bewoners van de Algerijnse stad Aïn Sefra konden dat opeens allemaal, toen het deze week in de woestijnstad begon te sneeuwen. De sneeuwlaag van plaatselijk haast een halve meter gaf zowaar zelfs enige verkeersoverlast - vind maar eens een pekelwagen of sneeuwschep in de Sahara. Toch is de gebeurtenis zeker niet uniek: ook in 1979, 2005, 2012, 2016 en 2017 kleurden de rode zandduinen wit.