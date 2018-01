Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Morgen in de krant

Gaat het financiële feesten op de beurzen door of is het in 2018 toch uit met de pret?

2017 was een fantastisch beursjaar. De koersen stegen als zelden tevoren, en er was nauwelijks een dip. Economisch staan alle lichten op groen. Maar psychologisch gezien is de huidige beursrally onhoudbaar. (+)



Hoe kunnen we ons verzadigd voelen door caloriearm voedsel? Guido Camps legt het uit

Je vol voelen na iets eten, is niet hetzelfde als vol zitten. Dat is nu wetenschappelijk aangetoond, door een promovendus, die tevens finalist was bij 'Heel Holland Bakt'.