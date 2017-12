Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vanavond op televisie

Opnieuw trekt de BBC alles uit de kast voor de meest spectaculaire natuurtelevisie op en rondom de wereldoceanen: Blue Planet II. In aflevering 1 zien we onder andere een babydolfijn in tropisch koraalrif en mobularoggen in de Golf van Californië (NPO 1, 20.35). En in Queen: Rock the World krijgt u een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van Queens album News of the World in 1977 (NPO 3, 22.25). Meer tv-tips vindt u hier.