Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Duurste Nederlandse voetballer ooit: Van Dijk voor 84,5 miljoen naar Liverpool, tekenend voor geëxplodeerde transfermarkt

Wie had dat gedacht, vijf jaar geleden, drie jaar geleden of zelfs één jaar geleden, dat Virgil van Dijk, de in Breda geboren robuuste verdediger, de duurste Nederlandse voetballer aller tijden zou worden? En niet net aan de duurste, maar met onwaarschijnlijk verschil de duurste. Bovendien is hij de duurste verdediger aller tijden.



Oekraïense schaker raakt liever twee titels kwijt dan te schaken in verhullende kleding in Saoedi-Arabië

De Oekraïense schaker Anna Moezytsjoek raakt liever twee van haar wereldtitels kwijt dan zich te schikken in de kledingregels voor vrouwen in Saoedi-Arabië. Zij weigert mee te doen aan een lucratief toernooi deze week in de Saoedische hoofdstad Riyad. Moezytsjoek maakte daar grote kans opnieuw de wereldkampioenschappen rapid en blitz te winnen, twee vormen van snelschaken.