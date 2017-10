Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vanavond op tv

Dat regisseur Denis Villeneuve over lef en een bijzonder filmisch vermogen beschikt, blijkt uit zijn film Incendies (Viceland, 21.00 uur). Villeneuve regisseerde ook Blade Runner 2049, die nu in de bioscoop is. In Asperger's And me neemt bioloog Chris Packham de kijker mee in zijn eigen belevingswereld (BBC 2, 22.00 uur). En in Politie Paramaribo worden verschillende politieteams in de Surinaamse hoofdstad gevolgd (NPO 3, 23.00 uur). De volledige tv-selectie vindt u hier.