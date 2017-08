Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Vandaag belangrijk

Politie bevestigt dood voortvluchtige hoofdverdachte aanslag Barcelona



Younes Abouyaaqoub, de voortvluchtige hoofdverdachte van de aanslag in Barcelona, is gedood. Dit heeft de Catalaanse politie maandag bevestigd. Abouyaaqoub (22) werd neergeschoten bij het dorp Subirats bij Barcelona. Hij droeg volgens de politie een nepbomgordel. De politie wilde aanvankelijk niet zeggen of hij was gedood of slechts gewond was geraakt.



Live eclipsblog: daar is ie, de prachtige stralenkrans



De Verenigde Staten zijn in de ban van de volledige zonsverduistering die vanavond over hun continent raast. Amerikaanse media spreken van de 'eclips van de eeuw'. We mogen er dan ver vanaf zitten, we houden het ook graag in de gaten. Kijk en lees mee via dit liveblog.