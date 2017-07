Het nieuws van vandaag en de krant van morgen

Volkskrant Avond: Overwerken is slecht voor uw gezondheid | 'Trumpcare' komt niet door de Senaat

Goedenavond. Een zwart stipje op een heel klein wit schilderij. De kunstenaar noemde het 'Portret of the Nail Behind the Canvas', een museummedewerker dacht dat het een vies (wit) schilderij was. Hij schilderde het over - en voor dit 'resultaat' staan verzamelaars nu in de rij. Een reconstructie van de zaak. Verder in Volkskrant Avond: overwerken is slecht voor uw gezondheid en 'Trumpcare' is weer niet aangenomen, we schetsen drie toekomstscenario's.