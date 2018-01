Het Limburgs kent uniek toonsysteem: door te 'zingen' tijdens het praten verandert de betekenis van het woord

Uniek toonsysteem

De vraag is of andere Nederlanders dat Limburgse verschil in uitspraak horen. Taalkundige Stefanie Ramachers onderzocht het waarnemen en begrijpen van toonhoogteverschillen in het Limburgs. Ze promoveert op 31 januari aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



Een 'graaf' is in het Nederlands een adellijk persoon. In het Limburgs ook, als de lange 'aa' wordt uitgesproken van hoog naar laag. Wordt hij uitgesproken van laag naar hoog, dan betekent hetzelfde woord 'graf'. Ramachers stelt dat het Limburgs een uniek toonsysteem kent, waarin deze twee soorten tonen op acht verschillende manieren kunnen worden uitgesproken: 'Het woord móét een bepaalde melodie hebben, en de precieze uitspraak van die melodie is afhankelijk van de plaats ervan in de zin.' Limburgers beheersen die uitspraakvarianten, de zogeheten lexicale tonen, en ze horen die betekenisdragende toonverschillen ook heel goed.