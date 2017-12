Het kerstdilemma van de PvdA: zullen we partijgenoot Moorlag wel of niet wegsturen?

Dubieuze rol

Een discussiepunt de komende dagen zal zijn of Moorlag al tijdens zijn directeurschap wist of de constructie via het uitzendbureau niet mocht. Dat lijkt voor de hand te liggen, want Moorlag werkte in het verleden veertien jaar bij vakbond FNV en heeft zodoende veel kennis van het arbeidsrecht.



Maar volgens collega-Kamerlid Gijs van Dijk, die namens de partij in de Tweede Kamer het woord over het onderwerp voert, heeft Moorlag er 'alles aan gedaan' om de reeds bestaande uitzendconstructie om zeep te helpen vanaf het moment dat hij in 2015 aantrad als directeur. 'William Moorlag zit ook in deze strijd tegen schijnconstructies', zei van Dijk tegen BNR Nieuwsradio.



Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg University) benadrukt dat niet alleen Moorlag en het bedrijf mogelijk een dubieuze rol hebben gespeeld in deze kwestie, maar dat 'ook de rijksoverheid in de spiegel mag kijken'. De werkwijze van sociale werkplaatsen is 'in feite uitgelokt door de overheid', vindt Wilthagen. 'De overheid is onduidelijk waar mensen die minder productief zijn moeten gaan werken en tegen welke arbeidsomstandigheden ze dat moeten doen.'