Het is zo'n dag dat je weer even verzoend bent met het lot en zelfs je zegeningen telt

Het vroege voorjaarslicht; je moet er op tijd bij zijn, anders is het alweer over. Het zonlicht valt op de nog kale takken van de bomen in de buurtschap Notten, boven Rijssen, bij Havezate Grimberg, een zanglijster begeleidt de eerste stappen van de dag. Gewoon een etappe lopen, een dag dwars door Overijssel, oostenwind in de rug, een etappe met overgangen in het landschap. Ik zie nog net een ree een bosje in glippen, het is er het tijdstip voor.