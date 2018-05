Het is lastig te geloven, maar Nederland wordt toch echt steeds veiliger

Steelbare goederen

Iedereen is beter gaan beveiligen Jan van Dijk, hoogleraar criminologie

De stijging tussen de jaren vijftig en 2000 van het aantal vermogensdelicten is volgens Van Dijk te verklaren door de toename in die jaren van het aantal 'steelbare goederen'. 'Auto's, elektronische goederen. Iedereen kreeg meer spullen, terwijl er minder toezicht was.' En ook de afname van de criminaliteit tot op heden is volgens Van Dijk vanuit die 'slachtofferkant' te verklaren. 'Die spullen hebben ze nog. Iedereen is het alleen beter gaan beveiligen.'



Dat blijkt ook uit het CBS-onderzoek. Het aantal huizen met rolluiken en alarminstallaties steeg sterk vanaf de jaren negentig. Auto's kregen in die periode veel vaker een startonderbreker en een alarminstallatie. De particuliere beveiligingsbranche maakte ook een sterke groei door, van zo'n 10 duizend werkzame personen in die sector in 1980 tot circa 32 duizend in 2009.



Dat onder sommige Nederlanders het gevoel leeft dat het juist onveiliger is geworden, komt door berichten in de media over bijvoorbeeld liquidaties, zegt Van Dijk. 'Die afrekeningen krijgen veel aandacht en die zijn ook beangstigend en sensationeel. Daardoor lijkt het soms een Palermo hier, maar de criminaliteit waar burgers echt last van hebben is gehalveerd.'