Het Holleederproces is rechtspraak en theater, maar ook geschiedschrijving

In het strafproces van de eeuw was het gisteren de beurt aan Sonja Holleeder, de zus van verdachte Willem. Ze vertelde hoe 'De Neus' na de moord op Cor van Hout ('Corretje') in 2003 nog dezelfde avond langskwam om diens aandelen op te eisen in de Achterdam, de Alkmaarse hoerenstraat waarin een deel van het Heineken-losgeld was belegd. 'Dan ben je voor mij een vieze hond', zei Sonja. De Holleeders zijn goed in soundbites.



Elke dag staat er een lange rij mensen voor de entree van de Bunker in Osdorp, waar het proces plaatsvindt. Willem Holleeder is een celebrity.