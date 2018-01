Het gros van de Nederlandse 25-plussers met een vaste partner heeft niet vaker dan drie keer per maand seks

Ook in andere landen minder seks

Seksuologen opperen dat mensen steeds vaker bezig zijn met sociale media of Netflix, waardoor seks erbij inschiet

Niet alleen in Nederland is dit het geval. Uit een grootschalig Amerikaans onderzoek, uitgevoerd door de San Diego State University en de Widener University, bleek vorig jaar dat Amerikanen aan het begin van dit decennium gemiddeld zeven keer per jaar minder seks hadden ten opzichte van het begin van de jaren negentig. De Zweedse regering begon in 2016 een grootschalig onderzoek naar signalen dat Zweedse stellen steeds minder seks hebben. De uitkomsten worden volgend jaar verwacht. En in België riep de minister van Volksgezondheid donderdag uit tot date night, een vaste avond waarop koppels weer tijd voor elkaar zouden moeten maken.



Er is geen eenduidige verklaring voor de afnemende frequentie van seks. Seksuologen opperen dat mensen steeds vaker bezig zijn met sociale media of Netflix, waardoor seks erbij inschiet. Een andere verklaring: we maken langere werkdagen en houden daardoor weinig energie over voor seksuele activiteiten.