Het beste verhuisverhaal

Het was begin jaren zeventig. Ik woonde met mijn zoon in een ruimte onder de studentenflats. Aanvankelijk waren die ruimten gebouwd voor gehandicapte studenten en ouderejaarsstudenten die wat meer luxe nodig hadden. Er waren te weinig gegadigden in die doelgroep, dus werden de ruimten ook verhuurd aan samenwonenden - toen nog een betrekkelijk nieuw verschijnsel - en mensen als ik: gescheiden met kind.



Na anderhalf jaar kreeg ik tot mijn grote vreugde een echte woning toegewezen. Weinig geld voor handen, dus aangewezen op vriendendiensten. Een vriend had een verhuisbedrijf en wilde me wel helpen.



Op de afgesproken tijd klonk buiten een geluid als een misthoorn. Het bleek dat hij een wagen voor internationale transporten had gekozen. Overal hingen studenten uit de ramen en de commentaren waren niet van de lucht. Gelukkig was ik met de weinige bezittingen in een kwartier ingeladen en konden we de straat van mijn toekomstige woonst gaan blokkeren. De overbuurman vertelde er nog vaak smakelijk over: 'De deuren gingen open, eerst sprongen er twee katten uit en daarna zag je heel in de verte een schamel hoopje staan.' Ook daar weer in een kwartier uitgeladen en met een warm hoofd naar binnen.



En die vriend? Die bleef lachen.



Marijke Post, Nijmegen



