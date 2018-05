Het beste verhuisverhaal: Roerloos stond hij daar, een lange magere man omstreeks 70 jaar. Was het een gluurder?

In de zomer van 1979 verhuisden wij van Rijswijk naar een klein dorp vlak bij Leeuwarden. De volle, anonieme Randstad met haar eeuwige verkeersgeruis, haar stank en haar lawaai verruilden we voor een gemeenschap van nog geen zeshonderd mensen.



We waren nog aan het uitpakken toen mijn echtgenote zei dat er een man over de schutting van een buurhuis naar ons stond te loeren. Roerloos stond hij daar, een lange magere man, omstreeks 70 jaar. Na enkele minuten was hij ook weer verdwenen.



Het tafereel herhaalde zich diezelfde dag nog vele keren en ook in de dagen daarop bleef het gebeuren, steeds op dezelfde plek. Een gluurder? Nee, dat was het niet, want hij kon toch ook zien dat wij hem zagen. Hij bleef daar staan en terugkomen. Waarom? Het leek wel een scène uit een poppenkast. Wat een vreemd gedrag. Toen er gordijnen en luxaflex waren opgehangen, bleef de man dit gedrag vertonen.



Pas veel later leerden wij, onwetende Randstedelingen, dat het vroeger heel gewoon was voor mannen in het buitengebied om buiten je plas te doen en dat speciaal voor dat doel een driehoekige geëmailleerde pisbak in een hoek aan de schutting werd bevestigd. Raadsel opgelost.



Een plas buiten doen, heet in het Fries niet voor niks: efkes yn it waar sjen (even naar het weer kijken).



Bart Dijkstra, Leeuwarden



Dit was 'm dan, het laatste het beste verhuisverhaal. Bedankt voor alle goede, betere en beste anekdotes. Vanaf nu zijn we benieuwd wat voor raars u meemaakte in het vliegtuig. didu@volkskrant.nl