Het begon met een verdwenen partij coke en mondde uit in een extreem gewelddadige drugsoorlog

1. Wildwest-liquidatie

Op 29 december 2012 wordt in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt een grote Range Rover onder vuur genomen met kalasjnikovs. Twee inzittenden komen om het leven, drie weten te ontkomen - onder wie Benaouf A., die in een gracht springt. Als de politie de achtervolging inzet op de auto van de daders wordt er in het wilde weg geschoten, kogels worden later onder meer teruggevonden in een kinderkamer. Twee agenten schuilen liggend achter hun motors op de grond. De schietpartij blijkt het begin van een lange reeks liquidaties. Bron van al het geweld zou een conflict zijn tussen twee kampen over een verdwenen partij cocaïne in de Antwerpse haven.



De eerder genoemde Benaouf A. is een grote naam in het ene kamp, in het andere wordt Gwenette Martha gezien als leider. Martha wordt op 22 mei in Amstelveen geliquideerd. Aangezien een meerderheid van de veelal jonge daders en slachtoffers een Marokkaanse achtergrond heeft, wordt het conflict al snel de 'Mocro War' genoemd.