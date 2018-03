Het antikachelkamp: 'Schoon stoken bestaat niet, net als dat gezond roken niet bestaat'

Ziek van houtrook

Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door slechte lucht wordt in Nederland geschat op twaalfduizend. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals longpatiënten, hebben last van fijnstof die door open haarden, barbecues en tuinhaarden wordt uitgestoten. 'We ontvangen dagelijks mailtjes en telefoontjes van mensen die ziek worden van houtrook', zegt Pauline van Voorst van het Longfonds. 'Longpatiënten worden benauwd, krijgen een longaanval en belanden zelfs in het ziekenhuis. Hun gezondheidsklachten houden lang aan, ook als het vuur al uit is.'



Het verkeer is al decennia de grootste verspreider van fijnstof, maar door een toenemend gebruik van roetfilters en de invoering van milieuzones neemt dit aandeel af. Het aandeel van houtrook wordt hierdoor juist groter. Volgens Emissieregistratie, verbonden aan het RIVM, is de uitstoot van fijnstof door houtgestookte toestellen bijna gelijk aan de uitstoot door uitlaatgassen van het Nederlandse verkeer. Helemaal waterdicht is deze bevinding niet. Houtrookconcentraties kunnen per locatie erg verschillen. Het ontbreekt aan goede landelijke meetmodellen, die - net als bij auto's - het probleem per provincie in kaart brengen. Bovendien is een groot deel van de herkomst van de PM 2,5-concentratie (30 tot 40 procent, volgens de Gezondheidsraad) niet te verklaren.