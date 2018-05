Hersengekraak over de harde keuzen die aanstaande zijn

Ik sta nog altijd te turen naar de IJssel, bij Bronkhorst. Je zou zeggen dat het rustgevend is, het vergezicht, de trage schepen op het water, en dat is het ook, en geruststellend, de wetenschap dat we in ieder geval de rivieren nog hebben in Nederland, en de uiterwaarden, dat is alles bij elkaar toch heel wat oppervlakte waar het landschap erop vooruit is gegaan in de afgelopen decennia.



Maar in mijn hoofd is het toch een drukte van belang. Vragen en twijfels.