Helikopterpiloot die zware crimineel moest bevrijden uit Roermondse cel 'zou eigenlijk een lintje moeten krijgen'

'De wereld op zijn kop'

Zijn ervaring uit het leger is dat een pet de motor wel stuk kan maken Raadsman Henk Koopman

Ondanks die angst beweert de piloot dat hij op de ontsnappingsdag zelf 'alles in het werk wilde stellen' om te voorkomen dat de helikopter Roermond zou bereiken. Om die reden weigerde hij de pruik die zijn medeverdachten hem gaven. De turbine zou hierdoor niet stuk gaan. Koopman: 'Zijn ervaring uit het leger is dat een pet de motor wel stuk kan maken.'



Wat het OM betreft is het 'de wereld op zijn kop' door te stellen dat Alvaro G.B. de 'hoeder van de rechtsstaat' is: hij was tegen betaling uit Colombia overgevlogen om zich aan te sluiten bij een groep die bereid was om met veel geweld een zware crimineel uit de gevangenis te laten ontsnappen. De poging mislukte, omdat de politie de groep al een week eerder in het vizier kreeg, en de verdachten sindsdien nauwlettend in de gaten hield. Bij de aanhouding kwam één van de verdachten door politiekogels om het leven.



Het is inmiddels de vierde versie die Alvaro G. B. geeft over het plan dat door het OM 'de missie' wordt genoemd. Toen de Colombiaan drie dagen na de verijdelde ontsnappingspoging werd aangehouden in Parijs, kwam hij eerst met het verhaal dat hij dacht dat hij in Nederland zou helpen bij de opnames van een Netflix-serie.