Havensteden hebben steeds meer last van Albanezen die naar Engeland willen

Voor Albanezen is ook de kans om een verblijfsvergunning te krijgen in Engeland groter dan in Nederland. Bijna een kwart van de asielaanvragen door Albanezen in 2016 werd daar toegekend, tegenover minder dan 1 procent in Nederland. In 2017 werd in Nederland tot nu toe geen enkele verblijfsvergunning aan een Albanees verstrekt, blijkt uit cijfers van Eurostat. Ook in Frankrijk en Duitsland is het voor Albanezen makkelijker een legale verblijfsstatus te verkrijgen.



Albanië is straatarm, heeft een hoge werkloosheid en daardoor een van de hoogste emigratiecijfers van Europa. Per duizend inwoners emigreerden er in 2016 meer dan drie. Waarom de Albanezen de Nederlandse ferry's verkiezen om in Engeland te komen kan Van Dyke niet verklaren. 'Het is een opvallende groep. In 2015 kwamen er ineens vrij veel Albanezen naar Nederland omdat ze wisten dat de asielprocedure lang duurde en je gratis onderdak en eten kreeg.' Die trend zet zich door, ondanks dat de vertrekpremie in 2015 werd afgeschaft en asielaanvragen zo goed als kansloos zijn.



Om Albanezen te ontmoedigen naar Nederland te komen startte het ministerie van Veiligheid en Justitie in juli een informatiecampagne in Albanië. Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb reist begin volgend jaar af naar Albanië om met de burgemeester van Tirana te praten over problemen met de economische migranten.