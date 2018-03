Harde kritiek uit Brussel: belastingpolitiek Nederland 'ondermijnt het gelijke speelveld' in de EU

Zijn kritische opmerkingen komen kort na een door de Nederlandse staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) als 'positief' ervaren kennismakingsbezoek in Brussel. Die sprak maandag uitgebreid met Moscovici (Belastingen) en diens collega Margrethe Vestager (Mededinging) over de nieuwe aanpak van belastingontduiking en -ontwijking die het kabinet voor ogen staat. De plannen vielen goed, zo was de indruk van Snel.



Met het woensdag gepubliceerde rapport stelt de Europese Commissie 'agressieve belastingplanning' aan de kaak in zeven van haar lidstaten. Belastingpolitiek is officieel een zaak van de lidstaten. De Europese Commissie probeert al langer landen als Nederland onder druk te zetten hier iets aan de veranderen, onder andere door naming-and-shaming. Critici van belastingontwijking juichen de harde woorden van de Europese Commissie toe. 'Nu is het tijd voor EU-lidstaten om te stoppen met hun race naar beneden, en in plaats daarvan te komen met eerlijke belastingstelsels', reageert ontwikkelingsorganisatie Oxfam.



Staatssecretaris Snel erkent sinds zijn aantreden dat de reputatie van Nederland in de rest van Europa schade oploopt door haar vele brievenbusmaatschappijen en belastingconstructies. In het regeerakkoord hebben de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken zich in plaats daarvan in te zetten voor 'bedrijven die echt een toegevoegde waarde hebben in plaats van bedrijven die Nederland alleen als postbus gebruiken.'