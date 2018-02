Halbe Zijlstra treedt af: de ambitieuze politicus die één anekdote te veel vertelde

Alle ballen in de lucht

Binnen zijn fractie was er gemor over 'de kadaverdiscipline'

Het fractievoorzitterschap trok ook een zware wissel op Zijlstra. Hij moest vele rollen tegelijk spelen. Zijlstra was de bedrijfsleider die samen met Diederik Samsom de coalitie in het gelid hield en vaak tot diep in de nacht moest onderhandelen om crises te bezweren. In de Kamer had hij de taak om zijn partij te verdedigen als een VVD-minister in opspraak kwam en daarnaast moest hij ook nog een offensief rechts verhaal vertellen om het profiel van zijn partij overeind te houden.



Zijlstra slaagde er niet in om alle ballen in de lucht te houden. Binnen zijn fractie was er gemor over 'de kadaverdiscipline' en tijdens de stemming over de steun voor Griekenland dreigde een muiterij tegen de koers van Rutte. In interviews vloog de VVD-fractievoorzitter geregeld uit de bocht. Hij beweerde dat asielzoekers hiernaartoe komen voor borstvergrotingen. Later beschuldigde Zijlstra RTL ervan 'het sinterklaasfeest te vermoorden'.