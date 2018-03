Haagse burgemeester beroofd in Schilderswijk: 'Ik stond op het verkeerde moment op de verkeerde plek'

De beroving gebeurde op een tramhalte op de grens van de Schilderswijk. Dit had ook in Noorderhout of in Scheveningen kunnen gebeuren woordvoerder

De burgemeester heeft aangifte gedaan bij de politie Den Haag. In een persbericht vraagt de politie eventuele getuigen zich te melden.



De suggestie dat Krikke de beroving voor zich hield om niet het nieuws of het debat rondom de gemeenteraadsverkiezingen te bepalen, is een onjuiste, aldus een woordvoerder van de burgemeester. 'Dat is voor de burgemeester nooit een argument geweest. De reden dat ze er geen ruchtbaarheid aan heeft willen geven is omdat het haar als persoon is gebeurd, niet als burgemeester.'



Volgens de woordvoerder heeft de beroving ook geen implicaties voor het imago van de Schilderswijk, die bekend staat als een probleemwijk. 'De beroving gebeurde op een tramhalte op de grens van de Schilderswijk. Dit had ook in Benoordenhout of in Scheveningen kunnen gebeuren. Het was een vervelend incident, maar meer ook niet.'