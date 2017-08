Grootste fietsenstalling van Nederland, volgend jaar van de wereld, geopend bij Utrecht Centraal

Je zult maar na een avond stappen in de Utrechtse binnenstad vergeten zijn waar je je fiets hebt neergezet in de gloednieuwe fietsenstalling Stationsplein. Want dat is nu al de grootste fietsenstalling van Nederland, terwijl maandagochtend pas het eerste gedeelte is open gegaan, voor zesduizend fietsen. Als het tweede deel in 2018 klaar is, passen er 12.500 fietsen in en heeft Utrecht de grootste fietsenstalling van de wereld.



Wie de stalling infietst vanuit de bouwput rond het Utrechtse Centraal Station betreedt een compacte fietsenstad van drie lagen. Bij binnenkomst checkt de gebruiker in met zijn ov-chipkaart; de eerste 24 uur is stallen er gratis, daarna kost het 1,25 euro per dag. Een rood fietspad leidt langs een oneindig lijkende hoeveelheid rijen waar de fietsen boven en onder kunnen worden gestald. Er is tevens ruimte voor abonnementhouders van de stalling, er staan 720 OV-fietsen en er is een winkeltje en werkplaats voor fietsreparaties.