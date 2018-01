Groningse universiteit ziet toch af van omstreden campus in China: 'Onvoldoende draagvlak'

Groter niet beter

Waarom zou je zoveel moeite doen voor eentje extra? Casper Albers

De gebrekkige academische vrijheid in China was een terugkerende horde. In november werd bovendien duidelijk dat de Communistische Partij in China een partijsecretaris in het campusbestuur zou benoemen. Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs noemde dat in brief aan de Tweede Kamer 'zorgwekkend'.



De universiteitsraad dwong het universiteitsbestuur in augustus vorig jaar al de Yantai-plannen af te zwakken. Maar ook na aanpassingen bleven de twijfels, zegt Casper Albers van de Personeelsfractie. Voor hem bleef onduidelijk wat Groningen te winnen had met de campus in China. 'We hebben al honderd internationale samenwerkingsverbanden. Waarom zou je zoveel moeite doen voor eentje extra?'



Fractievoorzitter Jasper Been van studentenfractie DAG is verheugd: 'Yantai was voor DAG het toonbeeld van hoe universiteiten verkeerd bestuurd worden: het draaide om groter worden, niet om beter worden.'