Groningse fietsenmaker ging te vroeg dicht op koopavond: 26 duizend euro boete

De VvE legde de fietsenmakers een boete op, die ze weigerden te betalen. Het kwam tot een rechtszaak, die woensdag in het voordeel eindigde van de VvE. De twee winkeliers gaan in hoger beroep.



Fietsenmakers Peter Oest en Martin Haijkens liggen al langer overhoop met de VvE over de verplichte openingstijden. Ze weigeren hun winkel, Paddepoel Fietsen, bijvoorbeeld op zondag te openen, terwijl de VvE-regels voorschrijven dat ze elke laatste zondag van de maand geopend moeten zijn. Ook sluiten ze op zaterdagen om 17.00 in plaats van 18.00 uur. 'We werken al 53 uur per week, dat vinden we genoeg', verklaren Oest en Haijkens, die verder geen personeelsleden hebben. Uit onvrede over de verplichte openingstijden zegden zij eind april 2016 hun VvE-lidmaatschap op. De VvE eiste echter dat ze tot het eind van het boekjaar erna, oftewel 1 januari 2018, contributie zouden betalen. Ook moesten ze tot die datum meebetalen aan het opknappen van het winkelcentrum.



De rechter gaf de VvE woensdag gelijk. In de statuten van de VvE staat nu eenmaal dat winkeliers niet met onmiddellijke ingang hun lidmaatschap kunnen opzeggen, aldus de rechter. Behalve achterstallige contributie van ruim 17 duizend euro veroordeelde de rechtbank de fietsenmakers ook tot een boete van 6.000 euro, plus een kleine 3.000 euro aan proceskosten. De 6.000 euro boete kregen de fietsenmakers omdat ze hun winkel op koopavonden een uur te kort openhouden.