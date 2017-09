Groningse artsen waarschuwen voor polio-achtig virus waarvoor nog geen vaccin beschikbaar is

Meldingsplicht

Het is nog te vroeg voor een meldingsplicht. Dat is pas zinvol als we ook maatregelen kunnen nemen Aura Timen, RIVM

Van Leer en haar collega's van het UMCG verwachten dat het virus, dat om het jaar een golf van besmettingen veroorzaakt, in 2018 weer actiever zal worden. Dan zouden er ook weer nieuwe verlammingen kunnen optreden. Om daar zicht op te krijgen, willen de Groningse onderzoekers een Europese meldingsplicht voor deze ziekte. Zo'n plicht is er ook voor polio en andere besmettelijke aandoeningen als Sars, tuberculose en mazelen.



'Het is nog te vroeg voor zo'n meldingsplicht', zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM. 'Een meldingsplicht is pas zinvol als we ook maatregelen kunnen nemen. Bij polio konden we bijvoorbeeld alle mensen rondom de patiënt vaccineren, we konden een Rijksvaccinatieprogramma optuigen. Maar tegen dit enterovirus hebben we geen vaccin. We kunnen dus niets doen.'



Het RIVM houdt het enterovirus EV-D68 ondertussen wel goed in de gaten, zegt Timen. 'Wanneer we aanwijzingen hebben dat het virus de kop op steekt, waarschuwen wij de behandelaren. Maar we hebben nog geen aanwijzingen dat er volgend jaar inderdaad weer een uitbraak komt.'